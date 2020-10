Crotone-Juventus oggi in tv: Sky o Dazn? Canale, orario e diretta streaming (Di sabato 17 ottobre 2020) Crotone-Juventus è visibile oggi in tv: ecco Canale, orario e diretta streaming dell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021. I bianconeri, fermi a quattro punti, vogliono accorciare le distanze con le capoliste sfidando un Crotone fermo a zero punti. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 17 ottobre 2020. La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn, visibile anche su Dazn 1 (Canale 209 del satellite) per gli abbonati Sky-Dazn. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020)è visibilein tv: eccodell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021. I bianconeri, fermi a quattro punti, vogliono accorciare le distanze con le capoliste sfidando unfermo a zero punti. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 17 ottobre 2020. La partita sarà trasmessa inda, visibile anche su1 (209 del satellite) per gli abbonati Sky-

