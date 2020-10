Crotone-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo si affida subito a Chiesa (Di sabato 17 ottobre 2020) Debutto con la maglia della Juventus per Federico Chiesa. Anche Buffon e Frabotta nelle probabili formazioni di Crotone-Juventus. Complice le assenze di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo si affida subito a Federico Chiesa per la trasferta di Crotone. E’ questa la sorpresa più grande nelle probabili formazioni bianconere pubblicate questa mattina da Tuttosport. In porta gioca Gianluigi Buffon con il dirottamento di Wojciech Szczesny in panchina. Le probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Petriccione, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Debutto con la maglia dellaper Federico. Anche Buffon e Frabotta nelledi. Complice le assenze di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, il tecnico dellaAndreasia Federicoper la trasferta di. E’ questa la sorpresa più grande nellebianconere pubblicate questa mattina da Tuttosport. In porta gioca Gianluigi Buffon con il dirottamento di Wojciech Szczesny in panchina. Le(3-5-2): Cordaz, Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Petriccione, ...

