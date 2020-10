Crotone-Juventus, formazioni ufficiali: attacco inedito per Pirlo (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di scendere nuovamente in campo per la Juventus, che alle ore 20.45 affronterà sul rettangolo verde dello stadio Ezio Scida il Crotone di Giovanni Stroppa per la 4^ giornata di Serie A. Dopo la partita fantasma contro il Napoli all’Allianz Stadium e la pausa Nazionali, che ha regalato più dolori che gioie alla compagine bianconera, adesso Andrea Pirlo spera di raccogliere altri tre punti per lanciare l’assalto alla vetta della classifica. Alcuni indisponibili e tanti dubbi di formazione per il Maestro, che però ha da poco finalmente sciolto gli ultimi dubbi relativi all’undici titolare che partirà dal 1′ contro i calabresi: ecco le formazioni ufficiali di Crotone–Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di scendere nuovamente in campo per la, che alle ore 20.45 affronterà sul rettangolo verde dello stadio Ezio Scida ildi Giovanni Stroppa per la 4^ giornata di Serie A. Dopo la partita fantasma contro il Napoli all’Allianz Stadium e la pausa Nazionali, che ha regalato più dolori che gioie alla compagine bianconera, adesso Andreaspera di raccogliere altri tre punti per lanciare l’assalto alla vetta della classifica. Alcuni indisponibili e tanti dubbi di formazione per il Maestro, che però ha da poco finalmente sciolto gli ultimi dubbi relativi all’undici titolare che partirà dal 1′ contro i calabresi: ecco ledi. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - juventusfc : Precedenti, curiosità e statistiche ?? Tutto quello che c'è da sapere su #CrotoneJuve ?? - juventusfc : Quale dei gol ?? bianconeri a Crotone preferite? Qui ?? - mo_benji : RT @ACMReports: ?? Juventus ? Lecce ? AS Roma ?? SPAL ? Lazio Roma ? Juventus ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo ?? Atalanta ? Sampdoria ?… - Corriere : Crotone-Juve: rigore per i calabresi, mani di Bonucci. Simy spiazza Buffon Diretta 1-0 -