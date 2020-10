Cristiano Ronaldo vs Spadafora: il calciatore risponde alle accuse (Di sabato 17 ottobre 2020) Tornato dal Portogallo, dove si era recato per giocare nella nazionale, Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore sostiene d’aver seguito tutte le procedure imposte e di non aver violato i protocolli stabilite dal Ministero dello Sport. Attualmente nella sua casa a Torino in quarantena, il bomber, la cui assenza in campo per la Juventus non è facile da gestire, ha risposto pubblicando una diretta Instagram al ministro Spadafora che lo ha accusato di leggerezza. Il ministro Spadafora ha riferito in Senato che i protocolli stabiliti per tornare in campo sono validi, ma evidentemente alcune squadre sono uscite dalla “bolla” violando alcuni principi. Il riferimento sembra essere chiaramente riferito alla squadra bianco nera che ha ufficialmente ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Tornato dal Portogallo, dove si era recato per giocare nella nazionale,è risultato positivo al Coronavirus. Ilsostiene d’aver seguito tutte le procedure imposte e di non aver violato i protocolli stabilite dal Ministero dello Sport. Attualmente nella sua casa a Torino in quarantena, il bomber, la cui assenza in campo per la Juventus non è facile da gestire, ha risposto pubblicando una diretta Instagram al ministroche lo ha accusato di leggerezza. Il ministroha riferito in Senato che i protocolli stabiliti per tornare in campo sono validi, ma evidentemente alcune squadre sono uscite dalla “bolla” violando alcuni principi. Il riferimento sembra essere chiaramente riferito alla squadra bianco nera che ha ufficialmente ...

