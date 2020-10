Crisanti lancia l' allarme contagi | Si è sbriciolato il sistema di controllo

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 17 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo Andreapropone un ''reset'' di tre settimane a fronte dell'aumento dei: ''A breve arriveremo a 15mila casi giornalieri'' S'impenna la curva dell'epidemia con iche sfondano il tetto dei 10mila, 10.010 per l'esattezza, alla data del 16 ottobre. Siamo ad un passo dal baratro, che fare? Mentre a Palazzo Chigi, proprio in queste ore, si sta valutando la possibilità di una ennesima stretta, il virologo Andreaevoca il lockdown. Anzi, un ''reset'' delle durata di tre settimane: ''Dobbiamo cercare di riportare ilo a un livello sostenibile, in modo che ilditorni ad essere efficace'', spiega in un'intervista al Corriere della Sera. Aumentano i positivi, certo, ma anche ...