Crisanti all'attacco: «Il controllo si è sbriciolato con i numeri così alti: per tornare sotto i 2 mila casi serve il lockdown di Natale»

Più il numero dei contagi da Covid-19 aumenta più diminuisce la capacità del sistema di far fronte al monitoraggio. Una proporzione per nulla rassicurante su cui il professore dell'Università di Padova Andrea Crisanti invita a far luce parlando di «un sistema ormai sbriciolato». L'accusa dello scienziato sulle pagine del Corriere è forte. Secondo quanto spiega, l'intero impianto di controllo del virus sarebbe finito schiacciato sotto il peso dei numeri in continua crescita. Una condizione che, alla luce di un'ondata numero due prevista da tempo da parte di tecnici ed esperti, suona ora come una ancor più grave mancanza. «Con 9-10 mila casi al giorno, la sorveglianza non puoi ...

