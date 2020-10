Covid, verso stretta su sport e locali. Ipotesi decreto per anticipare misure (Di sabato 17 ottobre 2020) Il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid si è concluso a notte fonda, verso le... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020) Il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e leda mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-si è concluso a notte fonda,le...

Agenzia_Ansa : #Covid, contagi a quota 10mila. Governo verso una nuova stretta. Conte: non un #lockdown, nuova strategia #ANSA - Adnkronos : #Covid, verso un nuovo #Dpcm: le ipotesi - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Kottomano : #lockdown nel #weekend? Siamo in mano a un branco di folli Covid, possibile nuovo #Dpcm in serata: verso il coprifu… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Il Parma verso Udine, in serata altro giro di tamponi -