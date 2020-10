Covid: un caso a Santa Marta, la residenza del Papa (Di sabato 17 ottobre 2020) CITTA DEL VATICANO, 17 OTT - Si registra un nuovo caso di Covid in Vaticano, questa volta a Santa Marta, la residenza del Papa. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) CITTA DEL VATICANO, 17 OTT - Si registra un nuovodiin Vaticano, questa volta a, ladel. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come ...

