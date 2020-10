Covid, Stato di diritto e Stato di prevenzione (Di sabato 17 ottobre 2020) Un’invasione. Quotidianamente imperversa da mesi, su tutti i media, un esercito di virologi, epidemiologi, scienziati e specialisti vari (oltre a sedicenti esperti improvvisati, la cui affidabilità di solito è inversamente proporzionale ai decibel delle urla con cui si esprimono). Più che informazioni, spesso ne risulta uno spettacolo di invettive acrimoniose o di risse pensate strizzando l’occhio all’audience. In ogni caso, poche verità e tanta incertezza. Col risultato che la preoccupazione dei cittadini per la diffusione del virus diventa sempre più paura, e che alla accettazione consapevole delle necessarie cautele di sicurezza si sostituisce spesso il panico. Peggiora la situazione il fatto che paura e insicurezza, invece di essere considerate mali da curare, sempre più frequentemente vengono sfruttate come ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Un’invasione. Quotidianamente imperversa da mesi, su tutti i media, un esercito di virologi, epidemiologi, scienziati e specialisti vari (oltre a sedicenti esperti improvvisati, la cui affidabilità di solito è inversamente proporzionale ai decibel delle urla con cui si esprimono). Più che informazioni, spesso ne risulta uno spettacolo di invettive acrimoniose o di risse pensate strizzando l’occhio all’audience. In ogni caso, poche verità e tanta incertezza. Col risultato che la preoccupazione dei cittadini per la diffusione del virus diventa sempre più paura, e che alla accettazione consapevole delle necessarie cautele di sicurezza si sostituisce spesso il panico. Peggiora la situazione il fatto che paura e insicurezza, invece di essere considerate mali da curare, sempre più frequentemente vengono sfruttate come ...

