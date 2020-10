Covid, possibile nuovo Dpcm in serata: verso il coprifuoco dopo le 22. Al vaglio l’ipotesi lockdown nel weekend (Di sabato 17 ottobre 2020) Vertice del governo fino all’alba sulle misure di sostegno all’economia e di contenimento del virus Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 17 ottobre 2020) Vertice del governo fino all’alba sulle misure di sostegno all’economia e di contenimento del virus

Covid: positivo il ministro degli Esteri austriaco

Secondo la stessa fonte, è possibile che il ministro abbia contratto la malattia Covid-19 durante il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, lunedì scorso in Lussemburgo, (ANSA).

Gabinetto Vieusseux, riprendono le attività

l’emergenza Covid ha consentito di realizzare solo la parte iniziale del programma di eventi che era stato organizzato per ricordare la peculiare identità di questa storica istituzione fiorentina e il ...

