Covid, oggi in Italia 10.925 nuovi casi e 47 decessi. Oltre 165 mila i tamponi (Di sabato 17 ottobre 2020) Attualmente positivi: 116.935 Deceduti: 36.474, +47, +0,13%, Dimessi/Guariti: 249.127, +1.255, +0,51%, Ricoverati: 7.322, +506, di cui in Terapia Int.: 705, +67, tamponi: 13.339.041, +165.837, Totale ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020) Attualmente positivi: 116.935 Deceduti: 36.474, +47, +0,13%, Dimessi/Guariti: 249.127, +1.255, +0,51%, Ricoverati: 7.322, +506, di cui in Terapia Int.: 705, +67,: 13.339.041, +165.837, Totale ...

GassmanGassmann : Oggi 83 persone morte con #COVID__19 per loro e per tutti quelli che lavorano negli ospedali, facciamo la differenz… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - TgLa7 : ??#Covid: oggi 10.010 nuovi #contagi in Italia e 55 morti?? - carmen_distaso : RT @fiordisale: Chi oggi si lamenta della #SecondaOndata cosa ha fatto per prevenirla? Ricordo male o Salvini da mesi organizza - manife… - Lgiova66 : RT @ASampierdarena: 'Cts' Diagnosi di oggi su casi testati (dati PC). #COVID Lombardia 2664 (+245) /17777??14.99% Campania 1410 (+149) /1… -