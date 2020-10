Covid: nuovo record in Francia, 32.427 nuovi casi (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, OCT 17 - nuovo record di contagi in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, OCT 17 -di contagi inin sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ...

NicolaPorro : ?? Nuovo sequestro programmato per Natale. Il regimetto si nutre delle sue stesse menzogne, attacca @MaxDelPapa. E l… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, tra domani e lunedì un nuovo dpcm. Tra le ipotesi sul tavolo un coprifuoco, a partire dalle 22 o dall… - GiaPettinelli : #Covid: nuovo record di contagi in #Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con… - Fredericknapoli : RT @Alien1it: Nuovo DPCM, ipotesi di ingresso ore 11:00 alle superiori e uscita ore 12:00. #Covid. -