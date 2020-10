Covid, nuovo record di contagi in Campania: il bollettino della Regione (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSale ancora il numero dei nuovi contagiati da Covid-19 in Campania: 1410 le positività registrate nelle ultime 24 ore. Settantaquattro, invece, i guariti. Di seguito, il bollettino dell’ufficio crisi della Regione: Positivi del giorno: 1.410 di cui: – Sintomatici: 67 – Asintomatici: 1.343 Tamponi del giorno: 14.704 Totale positivi: 24.443 Totale tamponi: 751.931 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 499 Guariti del giorno: 74 Totale guariti: 8.254 ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 75 Posti letto di degenza complessivi: 840 Posti letto di degenza occupati: 817 ​​ L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSale ancora il numero dei nuoviati da-19 in: 1410 le positività registrate nelle ultime 24 ore. Settantaquattro, invece, i guariti. Di seguito, ildell’ufficio crisi: Positivi del giorno: 1.410 di cui: – Sintomatici: 67 – Asintomatici: 1.343 Tamponi del giorno: 14.704 Totale positivi: 24.443 Totale tamponi: 751.931 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 499 Guariti del giorno: 74 Totale guariti: 8.254 ​Report posti lettosu base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 75 Posti letto di degenza complessivi: 840 Posti letto di degenza occupati: 817 ​​ L'articolo proviene da ...

NicolaPorro : ?? Nuovo sequestro programmato per Natale. Il regimetto si nutre delle sue stesse menzogne, attacca @MaxDelPapa. E l… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, tra domani e lunedì un nuovo dpcm. Tra le ipotesi sul tavolo un coprifuoco, a partire dalle 22 o dall… - Agenzia_Ansa : #Covid: 39 milioni di contagi nel mondo, 2 milioni in una settimana. Quasi 1,1 milioni di morti, più 100mila rispe… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Verso il nuovo #dpcm: 'Nessuna chiusura per i #parrucchieri, si valuta per #palestre'. Le misure allo studio #Covid #ANS… - mattinodinapoli : #covid, nuovo #dpcm entro lunedì. Stretta su sport, ristoranti e coprifuoco: ecco le misure -