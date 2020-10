Covid, nuovo Dpcm entro lunedì: no a lockdown nazionale (Di sabato 17 ottobre 2020) Entro lunedì verrà presentato e firmato un nuovo Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) che avrà effetto immediato. Il superamento della soglia dei diecimila contagi giornalieri, su 150mila tamponi, avvenuto nelle ultime ore, impone che vengano attuate nuove misure di contenimento della pandemia. Per questo fino alle 4 del mattino il governo si è riunito in un vertice e ha esaminato le possibili strategie anti contagio. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 ottobre 2020) Entro lunedì verrà presentato e firmato un nuovo Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) che avrà effetto immediato. Il superamento della soglia dei diecimila contagi giornalieri, su 150mila tamponi, avvenuto nelle ultime ore, impone che vengano attuate nuove misure di contenimento della pandemia. Per questo fino alle 4 del mattino il governo si è riunito in un vertice e ha esaminato le possibili strategie anti contagio.

