Covid, nuove regole per matrimoni e cerimonie: i dettagli (Di sabato 17 ottobre 2020) A causa del Covid-19, cambiano nuovamente le regole su matrimoni e cerimonie. Andiamo a scoprire in che modo si potranno svolgere. A causa della nuova diffusione del Covid-19, il Governo ha deciso di disporre delle nuove regole per cerimonie religiose e civili. Infatti con le nuove disposizioni, potranno partecipare alle cerimonie solamente 30 persone, visti … L'articolo proviene da Inews.it.

