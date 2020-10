Covid, Nessuna chiusura per i parrucchieri, si valuta per palestre” (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Non chiuderanno negozi di parrucchiere e centri estetici. La misura, a quanto spiegano fonti di governo, non è sul tavolo della discussione in vista del nuovo dpcm con le norme anti contagio. Una valutazione è invece in corso, spiegano le stesse fonti, sullo stop alle palestre e alle piscine e più in generale sugli sport … Covid, Nessuna chiusura per i parrucchieri, si valuta per palestre” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Non chiuderanno negozi di parrucchiere e centri estetici. La misura, a quanto spiegano fonti di governo, non è sul tavolo della discussione in vista del nuovo dpcm con le norme anti contagio. Unazione è invece in corso, spiegano le stesse fonti, sullo stop alle palestre e alle piscine e più in generale sugli sport …per i, siper palestre” Impronta Unika.

