Covid, nel Lazio pronta nuova stretta: lezioni a distanza in licei e università, stop allo sport per gli under 18 (Di sabato 17 ottobre 2020) Un picco di contagi mai raggiunto prima (795 in tutto il Lazio, 342 a Roma). L?Istituto Spallanzani - il principale baluardo ospedaliero nella lotta al Coronavirus non solo della Capitale - che... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020) Un picco di contagi mai raggiunto prima (795 in tutto il, 342 a Roma). L?Istituto Spallanzani - il principale baluardo ospedaliero nella lotta al Coronavirus non solo della Capitale - che...

Lo rende noto la società in una nota pubblicata sul sito, precisando che il giocatore è stato sottoposto al test al rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21. Il calciatore è stato posto ...

Denis Dragus del Crotone ha il covid. E gli altri sportivi contagiati

Denis Dragus del Crotone, a poche ore dalla partita contro la Juventus, viene messo in isolamento, Ronaldo è positivo al coronavirus, lo stesso Valentino Rossi e Federica Pellegrino. Cosa sta succeden ...

