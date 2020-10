Covid: Napoli; nuova protesta mamme, ridateci la scuola (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 17 OTT - Ci sono bambini con lo scudo di Capitan America, altri con i gessetti colorati e scrivono sui blocchi di cemento posti davanti all'ingresso di palazzo Santa Lucia, a Napoli, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, -, 17 OTT - Ci sono bambini con lo scudo di Capitan America, altri con i gessetti colorati e scrivono sui blocchi di cemento posti davanti all'ingresso di palazzo Santa Lucia, a, ...

