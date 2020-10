Covid | Merkel ai tedeschi | State a casa

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Berlino, 17 ott. (Adnkronos/Dpa) - "Ora dobbiamo fare il possibile per assicurarci che il virus non si diffonda in modo incontrollabile. Ogni giorno conta", ha dichiarato la Cancelliera tedesca Angela, nel suo consueto intervento settimanale denunciando che la Germania si trova ora "in una fase molto grave". "Vi chiedo di evitare qualsiasi spostamento che non sia davvero necessario, qualsiasi festa che non sia davvero necessaria., ovunque voi siate, in qualunque momento sia possibile", ha aggiunto, rivolgendosi ai, in un appello alla responsabiilità individuale. "L'erelativamente rilassata è finita. Ora siamo di fronte a mesi difficili. Come sarà il nostro inverno, il nostro Natale, si deciderà nei prossimi giorni e settimane. Lo decideremo ...