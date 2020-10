Covid Lazio | bollettino di oggi | 994 nuovi positivi ma 200 recuperi di vecchie notifiche e 12 morti A Roma 494 casi

rtl1025 : 'A partire da oggi l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive, #Spallanzani accetta solo pazienti #COVID?19. Questa… - rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - fattoquotidiano : Nel Lazio i reparti Covid sono pieni: la Regione pronta ad aumentare i posti letto disponibili - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Lazio, D'Amato: 'Psicosi tamponi, no corsa fuori da indicazioni' - Adnkronos : #Covid Lazio, D'Amato: 'Psicosi tamponi, no corsa fuori da indicazioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Il Messaggero

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato."Questa rete - prosegue D'Amato - costituirà un vero e proprio primo fronte per la sorveglianza COVID ed ho chiesto oggi in ...Nel Lazio record tamponi a quota 28mila, +994 casi, 12 morti I positivi sui tamponi effettuati sono il 3,6%. “C’è troppa psicosi per i tamponi, ne stiamo facendo un numero enorme, il più alto numero ...