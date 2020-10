Covid, la quarantena di Federica Pellegrini: «Stanotte ?mi sembrava che mi stessero trapanando la testa» (Di sabato 17 ottobre 2020) Federica Pellegrini positiva al Covid. «Terzo giorno di quarantena, notte così così, con 37.7 di febbre, mi sembrava che mi stessero trapanando la testa. Mi sono svegliata... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020)positiva al. «Terzo giorno di, notte così così, con 37.7 di febbre, miche mila. Mi sono svegliata...

MediasetTgcom24 : Covid: Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Londra impone la quarantena per chi arriva dall'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Londra impone la quarantena per gli arrivi dall'Italia. Lockdown parziale in Polonia #ANSA - 752Zayra : RT @RadioSavana: Lampedusa, trasferimento di 150 clandestini africani (che non hanno fatto quarantena) con la nave di linea in mezzo ai tur… - RSIsport : ?? Un caso positivo al COVID-19 al Bienne, ma il medico cantonale non mette in quarantena la squadra. Il protocollo… -