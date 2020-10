Covid | la nuova stretta del Governo | “Lockdown nei weekend”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un nuovo Dpcm anti-è in arrivo presto, prestissimo. E conterrà nuove restrizioni tra cui, si ipotizza, il coprifuoco alle 22. Si è concluso verso le 4 del mattino di oggi, sabato 17 ottobre, il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione della maggioranza e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo. Il Dpcm, secondo quanto scrivono le agenzie di stampa citando fonti di, potrebbe essere varato tra domenica lunedì. Anche perché il bollettino della Protezione Civile ieri riportava 10010 casi di positivi con 150mila tamponi effettuati. I casi testati sono circa 6mila in meno rispetto al precedente bollettino. Di conseguenza sale al 6,65% il rapporto tra numero di tamponi e casi positivi che ieri si attestava al ...