Covid Italia, milioni di euro non spesi: dalla sanità ai trasporti, ecco i soldi sul piatto (Di sabato 17 ottobre 2020) I soldi Covid come i fondi strutturali europei, stanziarli non significa spenderli anche se di mezzo c'è un'emergenza grande come una casa. Tra decreti del governo ancora privi dei... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 ottobre 2020) Icome i fondi strutturalipei, stanziarli non significa spenderli anche se di mezzo c'è un'emergenza grande come una casa. Tra decreti del governo ancora privi dei...

MediasetTgcom24 : Covid: Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - Corriere : «Io, inglese, vi dico: sul Covid l’Italia ci sta dando una lezione di serietà. E di libertà» - Thaiten84 : RT @Pgreco_: Oggi in Italia si registrano circa 60 milioni e 500.000 persone che non hanno il #Covid - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Alessandra Ermellino su facebook: sono positiva al Covid, Camera è focolaio -