Covid Italia, bollettino di oggi 17 ottobre: 10.925 nuovi contagi e 47 morti (Di sabato 17 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 17 ottobre 2020. Sono 10.925 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 47. I dati delle... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020), ildi172020. Sono 10.925 icasi di coronavirus in. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 47. I dati delle...

Corriere : «Io, inglese, vi dico: sul Covid l’Italia ci sta dando una lezione di serietà. E di libertà» - Ettore_Rosato : Solo l’ideologia e l’irragionevolezza possono portarci a rifiutare le risorse del #Mes. Non esiste solo il Covid, b… - TgLa7 : ??#Covid: oggi 10.010 nuovi #contagi in Italia e 55 morti?? - sadie96_maria : Qualche giornale che gliele canta c’è. Coprifuoco e chiusure Covid, nuovo dpcm. Stavolta faranno fallire l'Italia… - SoyRobotico : RT @GiaPettinelli: #Covid: ancora in aumento i casi in Italia: sono 10.925 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Mi… -