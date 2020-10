Covid, in Francia nuovo record: 32.427 nuovi contagi in 24 ore (Di sabato 17 ottobre 2020) Situazione allarmante in Francia per il Covid. nuovo record di contagi in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020) Situazione allarmante inper ildiinin sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si...

Situazione allarmante in Francia per il Covid. Nuovo record di contagi in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%.

(ANSA) - PARIGI, OCT 17 - Nuovo record di contagi in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ...

