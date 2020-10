Covid in Campania: dalla scuola ai trasporti e alla sanità, ecco cosa non ha funzionato (Di sabato 17 ottobre 2020) Sei mesi non sono bastati alla Campania per organizzarsi in previsione di una seconda ondata che più di uno scienziato aveva previsto. Carenza di medici, scuole lasciate sole ad affrontare i... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 ottobre 2020) Sei mesi non sono bastatiper organizzarsi in previsione di una seconda ondata che più di uno scienziato aveva previsto. Carenza di medici, scuole lasciate sole ad affrontare i...

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - TgLa7 : ??#COVID #Campania Nuova ordinanza del governatore #DeLuca: feste limitate a nucleo familiare convivente, chiusi c… - TgLa7 : ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e… - thomasschael : RT @QSanit: #Covid. La Asl Napoli 1 Centro torna in #lockdown. Sospesi i ricoveri #Sanità - Notiziedi_it : Covid, scuole chiuse in Campania: petizione chiede immediata «ripresa delle lezioni in presenza» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid: Mirabella, oltre cento contagi

Il caso del comune irpino è stato richiamato anche nell’appuntamento del venerdì dal governatore della Campania Vincenzo De Luca ... condizione di cui godeva prima della seconda ondata del Covid-19, a ...

Cgil, Cisl e Uil chiedono il confronto: linee condivise per superare la crisi

E’ quanto hanno richiesto i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della Campania al presidente della Regione Campania ... a fronte dell’esponenziale dato inerente i contagiati da Covid- 19, in ...

