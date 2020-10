Covid, in arrivo un nuovo Dpcm Chiusura per bar e ristoranti alle 22 (Di sabato 17 ottobre 2020) Obiettivo: annullare la movida e frenare le attività ludiche non essenziali, per salvaguardare la scuola e la produzione. Per questo, i ristoranti e gli altri locali dovrebbero chiudere alle 22 o, più tardi, alle 23 durante la settimana. Bandite anche le scuole calcio e quelle che ruotano attorno agli altri sport di contatto. In bilico gli sport dilettantistici. Obbligatorio lo smart working in una percentuale da definire che dovrebbe arrivare al 70% nella Pubblica Amministrazione. Giro di vite possibile anche per le palestre. Se tutto questo non bastasse, poi, il prossimo passo è già sul tavolo: un lockdown totale nel fine settimana, ma come extrema ratio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 17 ottobre 2020) Obiettivo: annullare la movida e frenare le attività ludiche non essenziali, per salvaguardare la scuola e la produzione. Per questo, ie gli altri locali dovrebbero chiudere22 o, più tardi,23 durante la settimana. Bandite anche le scuole calcio e quelle che ruotano attorno agli altri sport di contatto. In bilico gli sport dilettantistici. Obbligatorio lo smart working in una percentuale da definire che dovrebbe arrivare al 70% nella Pubblica Amministrazione. Giro di vite possibile anche per le palestre. Se tutto questo non bastasse, poi, il prossimo passo è già sul tavolo: un lockdown totale nel fine settimana, ma come extrema ratio. Segui su affaritaliani.it

