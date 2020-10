Covid, il vicesindaco ricoverato negli Usa: «Un conto da centomila dollari» (Di sabato 17 ottobre 2020) Quando è arrivato in ospedale, a New York, Francesco Persico, 33 anni, elettricista e vicesindaco di Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, aveva la febbre a 41° ed era in stato di semi-incoscienza. Erano i primi giorni di marzo e Persico, sposato e padre di tre bambini che lo aspettavano in Italia, era nella Grande Mela per i lavori di costruzione di un grattacielo. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 ottobre 2020) Quando è arrivato in ospedale, a New York, Francesco Persico, 33 anni, elettricista e vicesindaco di Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, aveva la febbre a 41° ed era in stato di semi-incoscienza. Erano i primi giorni di marzo e Persico, sposato e padre di tre bambini che lo aspettavano in Italia, era nella Grande Mela per i lavori di costruzione di un grattacielo.

