Covid, il Nobel Beutler: «Il virus continua a mutare, l’umanità si prepari ad altre pandemie» (Di sabato 17 ottobre 2020) «Non sarà l’ultima pandemia con le caratteristiche che stiamo vivendo: l’umanità sarà colpita ancora con la stessa violenza e, chissà, forse ancora di più. Dobbiamo, quindi, fare tesoro, adesso, di ciò che stiamo imparando: il SARS-CoV-2 è stato il campanello d’allarme necessario per metterci in riga di fronte alle prossime grandi zoonosi», così Bruce Beutler, premio Nobel per la Medicina nel 2011, noto immunologo statunitense ha chiuso il suo intervento alla 6° edizione del Festival della Scienza medica, tenuto a Bologna, sabato 17 ottobre. «Per vincere la battaglia contro il Sars-CoV-19 dobbiamo concentrarci sullo studio dell’immunità acquisita, che è specifica e selettiva, così da progettare vaccini sicuri al 100%», ha ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 ottobre 2020) «Non sarà l’ultima pandemia con le caratteristiche che stiamo vivendo: l’umanità sarà colpita ancora con la stessa violenza e, chissà, forse ancora di più. Dobbiamo, quindi, fare tesoro, adesso, di ciò che stiamo imparando: il SARS-CoV-2 è stato il campanello d’allarme necessario per metterci in riga di fronte alle prossime grandi zoonosi», così Bruce, premioper la Medicina nel 2011, noto immunologo statunitense ha chiuso il suo intervento alla 6° edizione del Festival della Scienza medica, tenuto a Bologna, sabato 17 ottobre. «Per vincere la battaglia contro il Sars-CoV-19 dobbiamo concentrarci sullo studio dell’immunità acquisita, che è specifica e selettiva, così da progettare vaccini sicuri al 100%», ha ...

290961 : Covid-19, il Nobel Beutler: 'Il virus continua a mutare, prepariamoci per altre pandemie' - fpe288 : RT @MPSkino: Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi al #COVID ...il virus è clinicamente in forma! Diamo il premio Nobel al prof… - caldozza : Covid-19, il Nobel Beutler: 'Il virus continua a mutare, prepariamoci per altre pandemie' - CiceroM5S : RT @GarauSilvana: Conte merita un nobel per la pazienza che ha con questa gente.... - OmbraDuca : RT @GarauSilvana: Conte merita un nobel per la pazienza che ha con questa gente.... -