Covid, i contagi in Italia. Oggi 10.925 casi e 47 decessi (Di sabato 17 ottobre 2020) Ancora in salita la curva epidemica in Italia: sono 10.925 i casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 10.010 di ieri, ma con 165.837 tamponi, oltre 15mila più di ieri e nuovo record assoluto. Il totale dei casi sale così a 402.536. In lieve calo i decessi, 47 Oggi (ieri erano 55), per un totale di 36.474.Nuovo balzo dei ricoveri: le terapie intensive sono 67 in più (ieri +52), e salgono così a 705, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 439 unità (ieri 382), e sono 6.617 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 116.935, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Il dato di Oggi supera il picco del 19 aprile, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Ancora in salita la curva epidemica in: sono 10.925 inelle ultime 24 ore, contro i 10.010 di ieri, ma con 165.837 tamponi, oltre 15mila più di ieri e nuovo record assoluto. Il totale deisale così a 402.536. In lieve calo i, 47(ieri erano 55), per un totale di 36.474.Nuovo balzo dei ricoveri: le terapie intensive sono 67 in più (ieri +52), e salgono così a 705, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 439 unità (ieri 382), e sono 6.617 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 116.935, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Il dato disupera il picco del 19 aprile, ...

