Covid Francia, 32.427 nuovi casi e 90 morti (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel giorno in cui scatta il coprifuoco alle 21 imposto a 20 milioni di francesi per combattere il Covid, la Francia registra un nuovo picco di casi quotidiani. Secondo i dati diffusi dalla Sanità pubblica, sono 32.427 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 90 i decessi provocati dal Covid. Oggi sono stati 175 i pazienti ricoverati, ieri erano stati 212, e sale a 10.399 il numero totale delle persone ricoverate. Sono 1868 quelle che si trovano in terapia intensiva. Come ha annunciato nel suo discorso mercoledì scorso alla nazione Emmanuel Macron, la misura del coprifuoco, giustificata dal fatto che è stata dichiarata l’emergenza sanitaria nel Paese, interessa la zona di Parigi, l’Ile-de-France, e altre otto zone ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel giorno in cui scatta il coprifuoco alle 21 imposto a 20 milioni di francesi per combattere il, laregistra un nuovo picco diquotidiani. Secondo i dati diffusi dalla Sanità pubblica, sono 32.427 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 90 i decessi provocati dal. Oggi sono stati 175 i pazienti ricoverati, ieri erano stati 212, e sale a 10.399 il numero totale delle persone ricoverate. Sono 1868 quelle che si trovano in terapia intensiva. Come ha annunciato nel suo discorso mercoledì scorso alla nazione Emmanuel Macron, la misura del coprifuoco, giustificata dal fatto che è stata dichiarata l’emergenza sanitaria nel Paese, interessa la zona di Parigi, l’Ile-de-France, e altre otto zone ...

