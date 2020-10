Covid e povertà: a causa dell’emergenza i nuovi poveri salgono al 45% (Di sabato 17 ottobre 2020) La Caritas in un proprio report sulla povertà ha evidenziato un aumento dei nuovi poveri. Alcuni dettagli. Purtroppo per la nostra nazione, e per tutto il resto del mondo, la pandemia Covid procede a passi che si uniscono a quelli della povertà. Con una situazione come quella anche di ieri lo scenario che ci si prospetta … L'articolo Covid e povertà: a causa dell’emergenza i nuovi poveri salgono al 45% è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 ottobre 2020) La Caritas in un proprio report sulla povertà ha evidenziato un aumento dei. Alcuni dettagli. Purtroppo per la nostra nazione, e per tutto il resto del mondo, la pandemiaprocede a passi che si uniscono a quelli della povertà. Con una situazione come quella anche di ieri lo scenario che ci si prospetta … L'articoloe povertà: adell’emergenza ial 45% è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TWDDarylRick : Centrato il primo obiettivo del PD/M5S: SPALMARE LA POVERTA' E' la naturale conseguenza di una costante: l'INETTITU… - brunobando : IL 27,3% DEGLI ITALIANI A RISCHIO ESCLUSIONE E POVERTA. Ed era una valutazione pre-Covid - veronicamammi : Per potenziare le azioni sanitarie di sostegno, anche per Covid-19, rivolte alle persone più fragili, senza dimora,… - danielmartin_to : RT @MassoneriaDH: La #Massoneria internazionale di uomini e donne Le Droit Humain Federazione Italiana celebra il #17ottobre la Giornata In… - CaterinaChinnic : RT @PE_Italia: ???Oggi è la Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Sono le comunità povere e vulnerabili quelle più colpi… -