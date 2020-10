Covid | Dpcm entro lunedì Stretta su sport | ristoranti e coprifuoco | tutte le misure

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e leda mettere in campo in un nuovoanti-si è concluso a notte fonda, verso le 4.30. Il, a quanto si apprende da fonti di governo, potrebbe essere varato tra domenica e lunedì. Ecco … L'articololunedì.suleTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, tra domani e lunedì un nuovo dpcm. Tra le ipotesi sul tavolo un coprifuoco, a partire dalle 22 o dall… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - Agenzia_Ansa : #Covid, il nuovo dpcm arriverà tra domani e lunedì - PeppeMignanelli : RT @valy_s: #Covid_19 #Palù “#Crisanti è un mio allievo, l’avevo chiamato io. NON è un virologo,non ha mai pubblicato lavoro di virologia,è… - Ho2AlidiCera : Nuovo #Dpcm perché quello di 5 giorni fa non è sufficiente: “la situazione è peggiorata”. MA COSA DITE?!?! Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dpcm

Si è concluso dopo le 4 del mattino il vertice notturnoa Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid.La corsa alle informazioni sulla diffusione del Covid-19 in città contribuisce a generare un falso ... inclusi quelli dettati dall’ultimo Dpcm”, conclude il sindaco.