Covid | Caritas | “E’ boom di nuovi poveri”

(Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott. (Adnkronos) –dipoveri. Lo registra l’ultimo rapportoche evidenzia come da un anno all’altro il numero dipoveri che si rivolgono ai centri di ascolto diocesani e parrocchiali dellaè passata dal 31% al 45%. Quasi una persona su due lo fa per la prima volta. In tre mesi (marzo-maggio) la reteha registrato un forte incremento del numero di persone sostenute a livello diocesano e parrocchiale: circa 450mila persone. Sono aumentate le donne, più fragili e svantaggiate sul piano occupazionale, e gli italiani (52% rispetto al 47,9 % dello scorso anno). Preoccupante la fotografia degli effetti economici e sociali della pandemia emersa dal Rapporto 2020 su povertà ed ...

La drammatica situazione di povertà è destinata a peggiorare per esclusi, autonomi e minori, registra ancora il Rapporto Caritas spiegando che quello che il Covid-19 ha messo in evidenza è "il ...Per la prima volta gli italiani sono le persone che si rivolgono in maggioranza alla Caritas: nel periodo tra maggio e settembre ... dell’attuale crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Il ...