Covid Campania | 1 410 nuovi casi

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – Sono 1.410 i nuovi casi di positività al coronavirus in Campania, mentre non si è registrato nessun decesso. Tra i nuovi positivi 67 sono sintomatici, 1.343 asintomatici. I tamponi fatti sono stati 14.704. Sono i dati contenuti nel Bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione Campania. Il totale dei positivi è di 24.443, mentre in totale i tamponi sono 751.931 e le persone decedute 499. I guariti da ieri sono 74, in totale 8.254. 'In base al report dei posti letto Covid su base regionale i posti letto di terapia intensiva complessivi sono 110, di cui 75 occupati; i posti letto di degenza complessivi 840, occupati 817.

