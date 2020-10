Covid, bollettino oggi 17 ottobre: 10.925 nuovi contagi e 47 morti. Allarme Lombardia e Campania. Terapie intensive +67 (Di sabato 17 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 17 ottobre 2020. Sono 10.925 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 47. I dati delle... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020)Italia, ildi172020. Sono 10.925 icasi di coronavirus in Italia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 47. I dati delle...

