Covid, Bassetti: «Il sistema andava potenziato, così non arriviamo a marzo» (Di sabato 17 ottobre 2020) I numeri dei casi che aumentano vertiginosamente. Lunghe code per fare tamponi. Strutture sanitarie che non hanno ancora sufficienti aree e percorsi per i pazienti Covid. La ?seconda... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020) I numeri dei casi che aumentano vertiginosamente. Lunghe code per fare tamponi. Strutture sanitarie che non hanno ancora sufficienti aree e percorsi per i pazienti. La ?seconda...

stanzaselvaggia : Quindi ora per Matteo Bassetti il Covid è il virus del fornaio? - Adnkronos : #Covid, #Bassetti: 'Opportuno coprifuoco per Genova, Milano e Roma' - Adnkronos : Bassetti: 'Letalità covid azzerata al San Martino' - Leonaltro : RT @Miti_Vigliero: #ripassiamo 23 luglio 2020 Covid, Bassetti: 'Virus non è più lo stesso, mortalità è a zero' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti Covid, Bassetti: «Il sistema andava potenziato, così non arriviamo a marzo» Il Messaggero Coronavirus: Toti "Cresce numero ospedalizzati, ma occupazione posti in intensiva al 10%"

La situazione in settimana è stata difficile, continua il turn over con una durata media dei ricoveri di 7 giorni, la metà della durata di marzo aprile' ha detto Matteo Bassetti, responsabile della cl ...

Perugia: La Giornata di formazione per operatori e volontari Caritas dedicata al tema dei "Corridoi umanitari"

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie per prevenire il contagio da Covid-19, prenderanno parte 80 persone. Interverranno il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, il neo direttore della Caritas ...

La situazione in settimana è stata difficile, continua il turn over con una durata media dei ricoveri di 7 giorni, la metà della durata di marzo aprile' ha detto Matteo Bassetti, responsabile della cl ...Nel rispetto delle disposizioni sanitarie per prevenire il contagio da Covid-19, prenderanno parte 80 persone. Interverranno il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, il neo direttore della Caritas ...