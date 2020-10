Covid, Arcuri: “Non siamo in fase drammatica. La seconda ondata è diversa dalla prima, ma è necessario che gli italiani siano responsabili” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Non siamo in una fase drammatica. I ventilatori sono nella disponibilità delle Regioni. La seconda ondata è diversa dalla prima, ma più ci aiutano gli italiani e minore sarà la necessità di misure drastiche“. Lo ha detto il commissario straordinario, Domenico Arcuri, a margine dell’incontro governo-Regioni nella sede della Protezione civile a Roma. “Dobbiamo fare più tamponi, diventare più forti e tempestivi, e più test molecolari, soprattutto in queste settimane”, ha concluso. L'articolo Covid, Arcuri: “Non siamo in fase drammatica. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) “Nonin una. I ventilatori sono nella disponibilità delle Regioni. La, ma più ci aiutano glie minore sarà la necessità di misure drastiche“. Lo ha detto il commissario straordinario, Domenico, a margine dell’incontro governo-Regioni nella sede della Protezione civile a Roma. “Dobbiamo fare più tamponi, diventare più forti e tempestivi, e più test molecolari, soprattutto in queste settimane”, ha concluso. L'articolo: “Nonin. La ...

