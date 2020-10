Covid 19, vertice di Governo per nuova stretta: bar e ristoranti chiusi alle 22? (Di sabato 17 ottobre 2020) Covid 19 in Italia: tra domani e lunedì nuovo DPCM dopo l’incontro tra Governo e Regioni. Il premier Conte: “Seconda ondata senza lockdown”. Azzolina: “Sulle scuole decide il Governo”. Ricciardi: “Tracciamento non funziona”. Il forte aumento dei contagi da Covid 19 in Italia (ieri registrati ben 10010 casi positivi e 55 morti) spinge il Governo … Leggi su 2anews (Di sabato 17 ottobre 2020)19 in Italia: tra domani e lunedì nuovo DPCM dopo l’incontro trae Regioni. Il premier Conte: “Seconda ondata senza lockdown”. Azzolina: “Sulle scuole decide il”. Ricciardi: “Tracciamento non funziona”. Il forte aumento dei contagi da19 in Italia (ieri registrati ben 10010 casi positivi e 55 morti) spinge il

rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - repubblica : Covid: al via il vertice fra governo, Regioni e Cts sulle nuove misure per frenare i contagi [aggiornamento delle 1… - petergomezblog : Misure anti-#Covid, terminato il vertice tra Speranza e #Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone d… - simcopter : RT @rtl1025: ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi. T… - toscanamedianew : Covid, finito il vertice Conte-maggioranze per il dpcm -