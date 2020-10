Covid-19 | novembre decisivo per il vaccino | il comunicato di un’azienda farmaceutica

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una richiesta per un’autorizzazione di emergenza delcontro-19 nella terza settimana di2020. Forza!” Così Roberto Burioni in un tweet. Come si legge all’interno dell’articolo pubblicato sul sito della “Pfizer“, spiegato in una lettera da Albert Bourla, amministratore delegato della Pfizer: “Lasciatemi essere chiaro, supponendo che dati positivi, Pfizer richiederà l’uso dell’autorizzazione di emergenza negli Stati Uniti subito dopo il raggiungimento del traguardo di sicurezza nella terza settimana di. Tutti i dati contenuti nella nostra domanda negli Stati Uniti ...