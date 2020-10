Covid-19 | nodo scuola e trasporti | giovani salernitani si confrontano…a distanza

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Emergenza sanitaria: iscendono in campo. Quelli di Gioventù Nazionale, Fratelli d’Italia e del Partito Democratico si confrontano – a– su analisi e soluzioni. Seppure le posizioni appiano tanto distanti da sfiorare l’inconciliabilità, vanno certamente valorizzati i tratti comuni relativi alla consapevolezza del rischio e al sano approccio nella faticosa strada della proposta costruttiva. Dianese (Gioventù Nazionale Salerno) e Caroccia (Fratelli d’Italia), scrivono: “L’ultima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, lascia in noi un profondo turbamento e rammarico: si vuole far passare come untori gli alunni e il corpo scolastico, quando l’aumento dei contagi è ...