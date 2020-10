Covid-19, nelle nuove restrizioni della Lombardia sono un mini lockdown (Di sabato 17 ottobre 2020) I numeri in Lombardia tornano a far preoccupare. Bar e ristoranti chiusi dalle 24 e dopo le 18 no a cibo e bevande fuori dai locali Da domani in Lombardia si cambia registro. Bar, pub e ristoranti chiusi alle 24 e in tali attività dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande viene consentito … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 17 ottobre 2020) I numeri intornano a far preoccupare. Bar e ristoranti chiusi dalle 24 e dopo le 18 no a cibo e bevande fuori dai locali Da domani insi cambia registro. Bar, pub e ristoranti chiusi alle 24 e in tali attività dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande viene consentito … L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Ricciardi: 'Proposti stop mirati nelle regioni con Rt sopra 1. Scuole aperte, chiusi esercizi commerciali non ess… - TgLa7 : ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e… - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - ChiaromonteP : RT @aledenicola: Metodo Ayathollah anti-Covid. Lombardia “E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pu… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ?? Il #Torino ha reso noto di aver riscontrato tre nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime o… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle Norme anti-Covid nelle aziende: controlli di Ausl e Ispettorati, meno del 2% di irregolarità Regione Emilia Romagna Covid, Caritas: "E' boom di nuovi poveri"

Boom di nuovi poveri. Lo registra l'ultimo rapporto Caritas che evidenzia come da un anno all’altro il numero di nuovi poveri che si rivolgono ai centri di ascolto diocesani e parrocchiali della Carit ...

Come stanno le terapie intensive

I lavori per aumentare i posti letto sono in grande ritardo e il commissario Arcuri litiga con le regioni: la situazione è sotto controllo, ma i ricoverati aumentano ...

Boom di nuovi poveri. Lo registra l'ultimo rapporto Caritas che evidenzia come da un anno all’altro il numero di nuovi poveri che si rivolgono ai centri di ascolto diocesani e parrocchiali della Carit ...I lavori per aumentare i posti letto sono in grande ritardo e il commissario Arcuri litiga con le regioni: la situazione è sotto controllo, ma i ricoverati aumentano ...