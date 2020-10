Covid-19 nel Sannio, il dato aggiornato: sale il numero dei contagi (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sale a 311 il numero di contagiati da Covid-19 nel Sannio con un incremento di 12 pazienti nelle ultime 24 ore (ieri erano infatti 299). Secondo quanto riferisce il bollettino odierno diramato dall’Asl di Benevento aumenta il dato che si riferisce ai ricoveri al San Pio dei cittadini del capoluogo (oggi sono 8, ieri 5), ma sale anche il numero dei guariti nell’intera provincia (157, ieri si era fermi a 145). Lasciano l’ospedale un cittadino di Castelvenere e un cittadino di Telese. Nel bollettino è annotato anche un decesso, di cui avevamo però già dato notizia nella serata di ieri. Di seguito il dato comune per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –a 311 ildiati da-19 nelcon un incremento di 12 pazienti nelle ultime 24 ore (ieri erano infatti 299). Secondo quanto riferisce il bollettino odierno diramato dall’Asl di Benevento aumenta ilche si riferisce ai ricoveri al San Pio dei cittadini del capoluogo (oggi sono 8, ieri 5), maanche ildei guariti nell’intera provincia (157, ieri si era fermi a 145). Lasciano l’ospedale un cittadino di Castelvenere e un cittadino di Telese. Nel bollettino è annotato anche un decesso, di cui avevamo però giànotizia nella serata di ieri. Di seguito ilcomune per ...

Hanno effettuato i controlli sanitari, nei giorni scorsi, anche sei insegnanti che sono risultati tutti negativi e hanno già fatto ritorno a scuola ...

Covid: Lazio, 311 adesioni per tamponi rapidi da medici base

ROMA, 17 OTT - "Nel rafforzamento della rete di sorveglianza territoriale è fondamentale il ruolo dei medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Per questo considero straordi ...

