Covid-19, l'aeroporto di Torino ottiene la certificazione Airport Health Accreditation

L'Aeroporto di Torino ottiene la certificazione Airport Health Accreditation rilasciata da Airports Council International (ACI) World e da ACI Europe. Il programma internazionale dell'Associazione internazionale degli aeroporti valuta le misure e le procedure sanitarie introdotte dagli scali a seguito della pandemia Covid-19, in conformità con le raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO – Council Aviation Recovery Task Force), in linea con l'Agenzia Europea per la sicurezza aerea ...

