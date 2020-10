Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino: aumentano i contagi tra Avella e Bonito (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 835 tamponi analizzati sono risultate positive al Covid 19, 20 persone: 4, residenti nel comune di Avella, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Avellino; 1, residente nel comune di Baiano; 5, residenti nel comune di Bonito, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Flumeri, ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino; 1, residente nel comune di Fontanarosa; 2, residenti nel comune di Montella, contatti di positivo; 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; 1, residente nel comune di Roccabascerana; 1, residente nel comune di San Potito Ultra, ricoverato presso l’AORN “Moscati” di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 835 tamponi analizzati sono risultate positive al19, 20 persone: 4, residenti nel comune di, contatti di positivo; 1, residente nel comune di; 1, residente nel comune di Baiano; 5, residenti nel comune di, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Flumeri, ricoverato presso l’AORN “Moscati” di; 1, residente nel comune di Fontanarosa; 2, residenti nel comune di Montella, contatti di positivo; 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; 1, residente nel comune di Roccabascerana; 1, residente nel comune di San Potito Ultra, ricoverato presso l’AORN “Moscati” di ...

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - RegLombardia : #LNews secondo l'ultimo bollettino diffuso dall’Istituto Superiore della Sanità, l’indice Rt calcolato su 21 Region… - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - occhio_notizie : #Covid in #Irpinia, calano i #contagi: 20 nuovi casi di cui 1 ad #Avellino. Il #bollettino di oggi 17 ottobre - baritoday : Altri 350 nuovi casi di covid in Puglia. Balzo dei ricoverati: superata quota 400 -