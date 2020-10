Covid-19, il bollettino del 17 ottobre 2020: i dati aggiornati (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, sabato 17 ottobre, renderà noti i dati dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite il consueto bollettino. Il Ministero della Salute, nella giornata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca Bloise su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, sabato 17, renderà noti idell’epidemia da-19 in Italia tramite il consueto. Il Ministero della Salute, nella giornata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca Bloise su BlogLive.it.

RegLombardia : #LNews secondo l'ultimo bollettino diffuso dall’Istituto Superiore della Sanità, l’indice Rt calcolato su 21 Region… - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - infoitinterno : I dati Covid di oggi, il bollettino del 16 ottobre: 10mila i positivi - Oltreilfatto : Covid-19, Puglia: bollettino del 17 ottobre 2020, in aumento i positivi -