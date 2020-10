Covid-19 e bambini: effetti negativi sulla salute fisica e psicologica (Di sabato 17 ottobre 2020) “Il Covid-19 provoca effetti negativi sulla salute fisica e psicologica dei bambini”. A dirlo i pediatri di famiglia. Gli effetti del Coronavirus mettono a rischio la salute dei bambini. Ad esprimere la preoccupazione è la Fimp (Federazione dei pediatri di famiglia) impegnata da oltre sette mesi in prima linea sulla gestione dell’epidemia. I bambini da … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 ottobre 2020) “Il-19 provocadei”. A dirlo i pediatri di famiglia. Glidel Coronavirus mettono a rischio ladei. Ad esprimere la preoccupazione è la Fimp (Federazione dei pediatri di famiglia) impegnata da oltre sette mesi in prima lineagestione dell’epidemia. Ida … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Gli effetti del Coronavirus mettono a rischio la salute dei bambini. Ad esprimere la preoccupazione è la Fimp (Federazione dei pediatri di famiglia) impegnata da oltre sette mesi in prima linea sulla ...

Coronavirus, nuovi casi ad Agrigento, Campobello di Licata e ben cinque a Canicattì

Un nuovo caso di positività ad Agrigento, si tratta di una giovane ragazza residente nel quartiere di Villaseta. Canicattì intanto fa registrare altri cinque casi. “Due di questi sono riconducibili ai ...

