Covid-19: contagi a Baronissi, Giffoni e Monte San Giacomo. A Nocera si chiudono i parchi giochi (Di sabato 17 ottobre 2020) Covid-19, morti due anziani in ospedale a Scafati: l'appello del sindaco alla città 17 ottobre 2020 Nuovo balzo dei contagi in provincia di Salerno. Tre nuovi casi positivi nel comune di Giffoni Sei ... Leggi su salernotoday (Di sabato 17 ottobre 2020)-19, morti due anziani in ospedale a Scafati: l'appello del sindaco alla città 17 ottobre 2020 Nuovo balzo deiin provincia di Salerno. Tre nuovi casi positivi nel comune diSei ...

TgLa7 : ??#Covid: oggi 10.010 nuovi #contagi in Italia e 55 morti?? - Agenzia_Ansa : #Covid: 39 milioni di contagi nel mondo, 2 milioni in una settimana. Quasi 1,1 milioni di morti, più 100mila rispe… - Agenzia_Ansa : Covid, contagi a quota 10mila. I decessi sono 55, in calo rispetto agli 83 di ieri. I tamponi sono stati 150.377.… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Verso il nuovo #dpcm: 'Nessuna chiusura per i #parrucchieri, si valuta per #palestre'. Le misure allo studio #Covid #ANS… - checcouno : RT @gianlucac1: Italia: in 3 sett contagi da 1,6k a 10K day del tutto probabile che infetti siano aumentati. prima ne beccavamo 1 su 2, or… -