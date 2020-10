Costringe un cavallo a bere champagne dopo una gara | la rabbia degli animalisti

(Di sabato 17 ottobre 2020) Arriva dalla Spagna un filmato che mostra uncostretto auna bottiglia diper festeggiare una vittoria mentre tutte le persone applaudono senza intervenire Sono immagini vergognose di puro maltrattamento nei confronti di un animale quelle diffuse ancora una volta sui social e divenute virali scatenando in tutto il mondo un enorme … L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Costringe cavallo

NewNotizie

Un cavallo, che aveva da poco vinto una gara, è stato costretto a bere una bottiglia di champagne da un uomo già segnalato alle autorità ...L'afroamericano - che secondo la sorella sarebbe psicologicamente instabile - era stato fermato nell'agosto scorso in una città del Texas per una violazione di domicilio: inutili le scuse immediate de ...