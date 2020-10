Cosme | al via “Cluster Go International” | finanziamenti per 7 | 5 milioni di euro 

Leggi su 2anews

(Di sabato 17 ottobre 2020): Il budget disponibile è pari a 7.5di euro e il finanziamento previsto è pari al 90% delle spese ammissibili. La Commissione europea ha pubblicato il nuovo bando Clusters Go International per sostenere l’internazionalizzazione dei cluster e dei loro associati tramite il finanziamento di partenariati europei chiamati European Strategic Cluster Partnerships for Going International (ESCP-4i). Il bando fa parte del Programma per la Competitività …